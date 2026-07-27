Via libera dell’accordo di collaborazione tra Comune di Milano e Regione Lombardia per la realizzazione del nuovo stadio nell’area di San Siro da parte di Inter e Milan. L’obiettivo è quello di ottenere le autorizzazioni entro l’estate del 2027, per consentire l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo stadio nel secondo semestre dell’anno anche nella prospettiva di candidatura di Milano alla fase finale del campionato europeo di calcio EURO 2032. Lo riporta Calcio e Finanza.

In particolare, la delibera prevede che Comune e Regione disciplinino le modalità e i tempi di attuazione del procedimento relativo alla realizzazione del nuovo tunnel Patroclo, della costruzione del nuovo stadio e della successiva, parziale demolizione dello stadio San Siro.