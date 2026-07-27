Via libera dell’accordo di collaborazione tra Comune di Milano e Regione Lombardia per la realizzazione del nuovo stadio nell’area di San Siro da parte di Inter e Milan. L’obiettivo è quello di ottenere le autorizzazioni entro l’estate del 2027, per consentire l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo stadio nel secondo semestre dell’anno anche nella prospettiva di candidatura di Milano alla fase finale del campionato europeo di calcio EURO 2032. Lo riporta Calcio e Finanza.
In particolare, la delibera prevede che Comune e Regione disciplinino le modalità e i tempi di attuazione del procedimento relativo alla realizzazione del nuovo tunnel Patroclo, della costruzione del nuovo stadio e della successiva, parziale demolizione dello stadio San Siro.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 18:14 SI - Romero, i contatti continuano. Da sistemare la questione contratto
- 18:05 Nuovo San Siro, accordo Comune-Regione: lavori entro l'estate 2027
- 17:58 Bisseck: "Niente Mondiale? La vita continua. Con Klopp sono in lizza"
- 17:53 Scaloni agli argentini: "Spiace per il Mondiale, ma il vero trofeo è un altro"
- 17:39 Simonelli: "Non ho sentito Maldini. Se ho fiducia? Sono sempre fiducioso"
- 17:24 Primo contratto da pro per Carrara: suggellato rinnovo fino al 2029
- 17:10 Malagò: "Nuovo CT, domani novità". Poi altra replica piccata ad Abodi
- 17:04 Nazionale, Thiago Motta idea per convincere Maldini e Leonardo a restare
- 16:50 Marello a Sky: "Titolare con questo club, non è una cosa normale"
- 16:44 Infantino attacca i media: "Mondiale perfetto, da voi solo odio"
- 16:30 Stones, l'Inter fa la prima mossa: sul tavolo c'è un contratto per due anni
- 16:27 Milano provincia più sportiva d'Italia, Sala: "Gestite bene le Olimpiadi"
- 16:13 Tegra Bolongo sceglie la Juventus: firma sul contratto a settembre
- 15:58 Hong Kong, importante riconoscimento per la sfida Manchester City-Inter
- 15:44 Si avvicina il Fantacalcio 2026/27: preparati con Fantalgoritmo
- 15:30 Stones nome caldo: vuole l'Italia, Inter e Juve esplorano la situazione
- 15:15 Ancora Malagò: "Sto lavorando, a breve saprete tutto"
- 15:08 Milano provincia più sportiva d'Italia. Anche grazie allo Scudetto Inter
- 14:55 Palermo, frenata per Kamaté: arriva il no del giocatore ai rosanero
- 14:50 Il cordoglio dell'Inter per Luciano Spalletti: "Ci stringiamo a lui"
- 14:40 Lutto per Luciano Spalletti: è scomparsa a 93 anni la madre Ilva
- 14:25 Salta Pirlo, ora in lavagna è Conte il favorito. Sorpresa Palladino
- 14:11 Caos Nazionale, Malagò: "Parlerò con tutti il prima possibile"
- 13:56 Manchester City-Inter: dove vedere l'amichevole del 1° agosto
- 13:38 SM - Inter-Romero, formula 'alla Akanji' per investire sull'esterno
- 13:24 L'8 agosto Juve-Inter a Perth: amichevole visibile in Italia su Inter.it e app
- 13:10 Pandev compie 43 anni, l'Inter: "Elemento fondamentale per il Triplete"
- 12:56 Karlsruher, Kobald: "Inter forte, abbiamo giocato bene fino al 90'"
- 12:42 Karlsruher, Senft: "Peccato per il ko, ma complimenti ai ragazzi"
- 12:28 Abodi: "Caso Pirlo? Brutta figura, ora bisogna recuperare"
- 12:14 Play Sport Camp: a Misano il camp solidale di Inter e CSI
- 12:00 videoTUTTO SU ROMERO: l'INTER e CHIVU hanno fatto UNA SCELTA. E MAROTTA ha una SPERANZA
- 11:53 Inter U23 battuta in rimonta dal Novara, Birindelli: "Bene la reazione dopo lo svantaggio"
- 11:38 Moretto: "Stones, Serie A gradita. Inter attenta, c'è anche la Juve"
- 11:24 L'agente D'Amico: "Bastoni via dall'Inter? Gli consiglierei di valutare due aspetti"
- 11:10 Nazionale, pronto il piano B: Malagò punta su Chiellini e Mancini (o Conte)
- 10:56 Collovati boccia Romero: "Non parliamo di Krol, guardate quanti gol presi al Mondiale"
- 10:42 Inter, ora la tournée: quando rientrano Calhanoglu, Bonny, Sucic e Akanji
- 10:28 Caso Pirlo, Rivera: "Non è l'uomo giusto. Io mi candido. Mancini e Conte..."
- 10:14 Corsera - Inter, allora l'esterno ce l'hai. Con questo Diouf, tutto su Romero
- 10:00 Pirlo: "Nazionale, ieri sera ho appreso di non essere più candidato al ruolo di ct"
- 09:50 TS - Karlsruher-Inter: Stankovic timido, bene Marello. Maye il peggiore: 5
- 09:40 TS - Perisic continua a proporsi. Le parole di Ausilio? Nella seconda metà di agosto...
- 09:30 TS - Inter, difesa completa con Romero. Pavard, Bastoni e Bisseck...
- 09:20 TS - Romero, non saranno 'cose lunghe'. Ausilio, niente tournée: resterà a Milano
- 09:10 TS - Esterno destro, mercato congelato. Diouf padrone della fascia?
- 08:55 CdS - Inter, altro test intorno al 15/8? Tournée, Asllani-Massolin a rischio
- 08:45 CdS - Non si può fare a meno di Dumfries a cuor leggero. Ma intanto Diouf cresce
- 08:35 GdS - Diouf, doppietta al Karlsruher: una garanzia, non è più esperimento
- 08:25 CdS - Inter-Romero, 10 giorni per chiudere. Altrimenti si cambierà obiettivo
- 08:15 GdS - Inter-Romero, settimana decisiva. Il Cuti ha già parlato con Lautaro
- 00:00 Tra campo e mercato: i due piani a meno di un mese dallo start
- 23:53 Finale Mondiale, Veltroni duro con l'Argentina: "Che messaggio lascia?"
- 23:39 Torna in auge il tema delle multiproprietà. Presentato 'atto di sindacato ispettivo'
- 23:25 De Laurentiis: "L'entusiasmo per Allegri? Era ovvio. E sulla squadra..."
- 23:10 Fausto Rossi: "Inter miglior squadra sul piano della rosa. E la Juve..."
- 22:55 Dzeko in campo almeno un'altra stagione: vicina la firma con lo Schalke 04
- 22:40 Mondiali, ombra scommesse: quasi 5 mln sullo 0-0 di Spagna-Capo Verde
- 22:25 Napoli, Allegri non ha dubbi: "Questa squadra ha valori importanti"
- 22:10 Marello a Sky: "In ogni allenamento cerco di imparare il più possibile"
- 21:55 videoDiouf boom boom e l'Inter batte il Karlshuer: gli highlights dell'amichevole
- 21:40 Le perle di Diouf, l'aggressione alta e le gambe pesanti: ora testa alla tournée
- 21:25 Diouf a Sky: "Con Chivu parlo molto. Sul ruolo dico che..."
- 21:11 Mamma mia che Diouf! A destra può adattarsi alla grande. E quei due tiri...
- 20:57 Cagliari, Sebastiano Esposito può partire: ore decisive per il suo futuro
- 20:40 Marello a ITV: "La vittoria è frutto del ritiro estivo, è stato impegnativo"
- 20:25 Topalovic a ITV: "Gambe un po' pesanti e gara tosta. Zielinski sempre accanto a me"
- 20:12 Diouf a ITV: "Vogliamo vincere sempre, anche in amichevole"
- 19:58 Inter U23, sconfitta in amichevole contro il Novara. In gol Amerighi
- 19:43 Lazio, si riparla di Fabbian: l'ex interista ideale per il 4-2-3-1 di Gattuso