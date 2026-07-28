Gigi Cagni, intervenuto su Tuttomercatoweb, ha parlato degli equilibri del campionato di Serie A: "Inter e Napoli hanno gli organici più forti. Le altre rincorrono. Vedremo se si ripeterà la Roma, che credo lo faccia però, perché Gasperini è una garanzia. Amorim non lo conosco, il Milan è tutto da scoprire. Amorim fa solo un allenamento intenso di un ora e mezza. Per la mia esperienza partiranno fortissimo, sarà una squadra veloce, rapida, ma non credo durerà tanto. Tu devi costruire qualcosa, quelli che lavorano meno partono forte ma poi...".