L'Inter si è mossa con decisione, in queste ore, per chiudere l'affare relativo a Stones, ormai a un passo. Ma il perimetro dei movimenti dirigenziali sul mercato è molto ampio. Secondo quanto riferisce Sportitalia, la pista connessa a Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, non è chiusa. Anzi, è ancora aperta. Nonostante la stima del nuovo tecnico dei Reds, Iraola, per il calciatore, Jones continua ad apprezzare la corte nerazzurra ed è aperto a raggiungere la destinazione milanese in questa sessione estiva di calciomercato.
Sezione: Focus / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 22:43
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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