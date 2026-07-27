L'Inter si è mossa con decisione, in queste ore, per chiudere l'affare relativo a Stones, ormai a un passo. Ma il perimetro dei movimenti dirigenziali sul mercato è molto ampio. Secondo quanto riferisce Sportitalia, la pista connessa a Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, non è chiusa. Anzi, è ancora aperta. Nonostante la stima del nuovo tecnico dei Reds, Iraola, per il calciatore, Jones continua ad apprezzare la corte nerazzurra ed è aperto a raggiungere la destinazione milanese in questa sessione estiva di calciomercato.