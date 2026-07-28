"Le aziende italiane sottovalutano i club di fascia media, che rappresentano un patrimonio ancora largamente inespresso. Società come Lazio, Genoa, Bologna e Atalanta, solo per fare qualche esempio, hanno costruito negli anni un capitale identitario, territoriale e di relazione con i tifosi che può offrire agli sponsor opportunità di valorizzazione del brand molto rilevanti”. Lo dice Federico Gaetano, Amministratore Delegato di StageUp. “Riconoscere questo valore permetterebbe alla Serie A di ampliare le opportunità per le aziende e contribuire alla crescita dell’intero sistema calcio".

L’Inter è il club della Serie A che genera il più elevato valore reputazionale e di coinvolgimento a vantaggio degli sponsor. Considerando i Campioni d’Italia come riferimento (valore=100), a seguire ci sono Juventus (95), Milan (86) e Roma (65), ma emerge un elemento significativo: la capacità di generare valore non è un patrimonio esclusivo delle big. La media della Serie A si attesta infatti a quota 46 e, intorno a questo valore, si collocano club come Lazio (49), Genoa (47), Bologna (47), Atalanta (38), che rappresentano il fulcro delle opportunità. Società che dimostrano come identità, tradizione e senso di appartenenza possano generare valore per gli sponsor anche al di fuori dei grandi bacini di utenza.

I risultati emergono dall’analisi elaborata calcolando la capacità dei club di generare valore per gli sponsor. La classifica è stata realizzata da StageUp attraverso Football Sponsor 360, la piattaforma nata grazie a 25 anni di dati proprietari e all'impiego dell'intelligenza artificiale, che permette di valutare il reale valore di una sponsorizzazione nel calcio di Serie A.

LA CLASSIFICA: LE OPPORTUNITÀ PER IL SISTEMA ARRIVANO DALLA FASCIA MEDIA

La graduatoria nasce dall'elaborazione di otto indicatori che sintetizzano la forza del legame tra il club, i suoi tifosi e gli sponsor. La metodologia integra i dati della ricerca continuativa Sponsor Value, sviluppata da StageUp con Ipsos Doxa da oltre 25 anni, e considera: il bacino degli interessati alla Serie A, la dimensione della fanbase di ciascun club, l'intensità del tifo, la fedeltà di seguito, il numero di abbonati allo stadio, l'atteggiamento della community verso gli sponsor, i risultati sportivi recenti e il palmarès sportivo storico.