"Credo che in avvicinamento alle scadenze sia importante il confronto con il Ministro Abodi. Entro il fine settimana riceveremo la documentazione del dossier stadi per l’Europeo del 2032 e stiamo lavorando a stretto contatto con l’UEFA. Come Italia abbiamo un ruolo specifico e prioritario: ci sono delle tempistiche da qui a ottobre da rispettare che determineranno le certificazioni di parametri dei cinque stadi deputati a ospitare l’Europeo". Così Giovanni Malagò, presidente della FIGC, in un passaggio della conferenza stampa tenuta dopo la riunione del Consiglio Federale, andata in scena oggi, presso la Sala ‘Paolo Rossi’ della sede romana della Federcalcio.