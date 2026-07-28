Arriva anche il parere di Walter Rizzi, Head of Digital Banking di BBVA Italia, che presenta così il nuovo accordo con l'Inter ufficializzato quest'oggi: "Questa partnership riflette il forte impegno di lungo periodo di BBVA nel mercato italiano. In BBVA crediamo che l’innovazione non significhi soltanto sviluppare tecnologia, ma anche creare esperienze migliori e costruire relazioni più solide con le persone. Insieme all’Inter, vogliamo unire la portata di uno dei club calcistici più iconici al mondo alle competenze digitali di BBVA, per offrire esperienze di valore, vantaggi esclusivi e avvicinare ancora di più il nostro brand a milioni di persone che condividono i nostri valori di innovazione, fiducia ed eccellenza". 

Sezione: News / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 10:19
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.