Nel suo ampio discorso sul momento storico della Nazionale italiana, che oggi ha trovato le sue nuove guide dopo ore agitate, Paolo Condò ha espresso il suo personale auspicio per il futuro in azzurro di Francesco Pio Esposito: "Dopo le due ottime stagioni con lo Spezia, Esposito ha fatto un anno eccellente all'Inter e con la selezione maggiore - la premessa dle giornalista a Sky Sport -. Non so dirvi se già oggi sia il centravanti più forte d'Italia perché Scamacca, Retegui e Kean, in questo momento, probabilmente lo valgono. Ma, siccome la nostra prospettiva è il Mondiale 2030, per me doveva essere titolare da subito. Se il ritmo di crescita sarà quello della scorsa annata, posso solo immaginarmi cosa possa diventare. Tra quattro anni dovrà aver 60 partite alle spalle in azzurro perché è uno di quelli che possono farci fare il salto di qualità".