John Stones vicinissimo all'Inter, e Opta analizza alcune particolari statistiche che l'inglese ha messo in luce durante l'ultimo Mondiale. Analizzando infatti la percentuale di passaggi riusciti addirittura negli ultimi 60 anni nella competizione iridata, Stones è al primo posto con il 95,3% di passaggi completati. Meglio di Marquinhos (95,2%), Witsel (94,7%), Laporte (93,8%) e Leonardo Paredes (93,7%), statistica applicata a chi ha tentato almeno 700 passaggi.

Sezione: Stats / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 11:16
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.