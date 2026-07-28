John Stones vicinissimo all'Inter, e Opta analizza alcune particolari statistiche che l'inglese ha messo in luce durante l'ultimo Mondiale. Analizzando infatti la percentuale di passaggi riusciti addirittura negli ultimi 60 anni nella competizione iridata, Stones è al primo posto con il 95,3% di passaggi completati. Meglio di Marquinhos (95,2%), Witsel (94,7%), Laporte (93,8%) e Leonardo Paredes (93,7%), statistica applicata a chi ha tentato almeno 700 passaggi.