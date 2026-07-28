Sandro Mazzola esprime una critica sul ciclone che sta travolgendo la FIGC in questi giorni. L'ex stella della Grande Inter si pronuncia sulla decisione di non affidare la panchina dell'Italia ad Andrea Pirlo definendo 'ipocrita' la polemica esplosa attorno all'ex centrocampista. Secondo Mazzola, nelle parole riprese da Tuttosport, molte società calcistiche hanno rapporti commerciali con aziende del settore delle scommesse e non si può chiedere a Pirlo di assumere responsabilità che la politica stessa non affronta. Pur difendendo l'ex regista sul caso Fonbet, Mazzola ha precisato che, se avesse dovuto scegliere il nuovo commissario tecnico, avrebbe puntato su Silvio Baldini.