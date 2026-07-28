Arrivano ulteriori conferme dopo l'indiscrezione lanciata da Sportmediaset circa le tempistiche con cui John Stones si unirà ufficialmente all'Inter. Il difensore inglese, scrive l'esperto di mercato Fabrizio Romano, dovrebbe completare nella giornata di giovedì tutte le formalità prima dell'annuncio del suo trasferimento alla Beneamata. L'ex giocatore del Manchester City, che nelle scorse ore trovato l'accordo verbale con l'Inter fino al 30 giugno 2028, a 4 milioni di euro a stagione, è atteso a Milano dopodomani. 

Sezione: Focus / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 19:04
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.