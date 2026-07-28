Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato della situazione di calciomercato connessa alla truppa rossonera in conferenza stamp: "La gestione di Rafael Leao non è troppo complicata. Per me, la squadra è la cosa più importante. Parlerò con Rafael, con Ramos, con Saelemaekers, con tutti i giocatori che tornano dal Mondiale per spiegare cosa faremo. So che ci sono molte voci su alcuni dei nostri elementi, ma restano nostri finché non cambia nulla". Le parole sono state riprese dall'ANSA.