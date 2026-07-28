Gli occhi della Premier sono caduti su Petar Sucic: il centrocampista dell'Inter è reduce da un ottimo Mondiale a titolo personale con la Croazia, e anche la sua prima stagione in nerazzurro è stata positiva, con diversi picchi concentrati all’inizio e alla fine dell’annata. Tutto ciò, secondo il Corriere dello Sport, ha agevolato l'interesse dei sempre famelici club inglesi: in particolare Newcastle e Leeds hanno provato a sondare il terreno, ipotizzando anche una valutazione di 35-40 milioni di euro. La porta dell’Inter, però, è rimasta chiusa.

In casa nerazzurra c'è la massima fiducia nei confronti del croato: Cristian Chivu è il primo ad essere convinto che i suoi margini di crescita siano ancora molto importante e che, nella prossima stagione, farà un ulteriore balzo in avanti. Inoltre, in un centrocampo che annovera due veterani come Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, coi suoi 23 anni Sucic rappresenta il futuro. Insomma, di cederlo non se ne parla neanche. A meno di offerte monstre e irrinunciabili.