Accordo raggiunto: l'Inter ha scelto John Stones. Il centrale inglese, reduce da un ottimo Mondiale con la nazionale dei Tre Leoni, aveva passato una stagione ai margini del Manchester City, racimolando poco più di mille minuti in campo in tutte le competizioni.

Un'occasione, una di quelle che ti capitano se sei sul pezzo, una di quelle alle quali l'Inter ci ha abituato in questi anni. In tanti si erano affannati nel celebrare la fine dell'Era dei Parametri Zero. E invece... E invece ecco Stones, 32enne difensore roccioso ma anche elegante. Con Akanji andrà a ricomporre il cuore della difesa di Guardiola che tolse la Champions League dalle mani di Lautaro e compagni tre anni fa: il ragazzo, evidentemente, ha qualcosa da farsi perdonare.

Stones alternativo a Romero? Al momento sì, ma forse tutto passa da Pavard. Al momento, nel reparto arretrato, Chivu ha Akanji, Bisseck, Bastoni, Pavard, Carlos Augusto e, appunto, Stones. Completo. Dovesse uscire Pavard - e con lui il suo pesantissimo ingaggio da 5 milioni netti a stagione - allora magari si potrebbero riaprire le porte per Romero. Ma è chiaro che poi ci sarebbe da valutare l'equilibrio: con l'argentino, chiaramente, i "titolari" sarebbero finanche troppi.

Intanto sta per firmare Stones il suo contratto biennale. E non è poco.