Intervistato dal Corriere dello Sport a margine dell'amichevole contro il Cannes, il portiere della Roma Mile Svilar mette in guardia i compagni ritenendo che sarà molto difficile riuscire a migliorarsi dopo il terzo posto della scorsa stagione: "Perché la Champions inevitabilmente ci porterà via energie. Dobbiamo prepararci bene per il doppio impegno. Noi di sicuro non vogliamo fare passi indietro, ma in avanti. E in coppa non temeremo nessuno".

Mancini e N’Dicka sono rimasti. Questo la rassicura?

"Molto, è una fortuna per me poter contare su di loro. Ma voglio includere in questa dedica tutto il reparto. Da anni siamo tra le difese migliori in Europa. Un portiere non è niente senza dei compagni preparati e attenti".

Le cronache di mercato raccontano di un sondaggio bianconero, al gong del 30 giugno, che D’Amico ha rispedito al mittente. La Roma la considera incedibile.

"Per me è sempre esistita soltanto la Roma, ormai dovreste saperlo dopo il rinnovo. Sono concentrato per dare il meglio per questa maglia, questa società e questi tifosi. Il mio cuore è qui".