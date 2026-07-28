Ospite speciale quest'oggi nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione, a Milano. Come testimoniato dal club sui propri canali social, il quartier generale dei nerazzurri ha aperto le porte a Fredy Guarin, ex centrocampista della Beneamata dal 2012 al 2016. "Oggi è passato a trovarci un amico", il messaggio che si legge sulla pagina X dell'Inter con tanto di foto del colombiano nella sala trofei. 

"Ciao interisti, sono tornato a casa e sono contento di essere qui. Vi auguro una bella stagione", ha detto Guarin parlando ai canali ufficiali dell'Inter. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 16:27
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.