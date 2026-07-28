La Salernitana s'interroga sul futuro di Rocco Di Vico, il giovane talento granata che piace molto all'Inter per la squadra Under 23. Secondo il quotidiano Ottopagine, il club granata vuole trovare l'accordo per il rinnovo con il giocatore prima eventualmente di lasciarlo partitre: la Bersagliera vuole blindare il ragazzo dopo aver guadagnato la stima di Serse Cosmi e Damiano Faggiano ed essere stato lanciato più volte in campo per dare geometrie alla manovra.

L'Inter Under 23 deve comunque affrontare una nutrita concorrenza, che passa dalla Pro Vercelli e dal Barletta fino all'Audace Cerignola che ha strappato già un sì della Salernitana ma non il via libera del giocatore. 

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 12:47
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.