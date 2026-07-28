C'è anche un messaggio speciale di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, in 'MM23', il libro interattivo che racchiude tutta la carriera di Marco Materazzi. "Un libro che non si presenta come una semplice autobiografia, ma come un vero e proprio viaggio emozionale dentro una carriera straordinaria, raccontata attraverso ciò che ne ha custodito l’anima profonda: oggetti, cimeli, maglie, trofei e ricordi", spiega Matrix.

"Credo che abbiamo scritto una delle pagine più importanti per il nostro club: vincere la Champions significava vincere il Triplete, l'unica squadra italiana al momento che è riuscita a farlo. Credetemi, non è semplice, non è facile, però quella squadra lì, insieme a un grande condottiero come José Mourinho, è riuscita a fare qualcosa di straordinario", le parole di Pupi.