Secondo quanto svelato da Sportmediaset, John Stones è atteso nella giornata di giovedì, a Milano, per sottoporsi alle visite mediche di rito per conto dell'Inter, club al quale ha deciso di legarsi per le prossime due stagioni a quattro milioni di euro all'anno. L'esperto difensore inglese, free agent di lusso dopo essersi svincolato dal Manchester City al culmine di una parentesi ricca di successi durata dieci anni, ha terminato dieci giorni fa la sua esperienza al Mondiale con l'Inghilterra vincendo la medaglia di bronzo.