All'arrivo ormai definito di John Stones fa da contraltare in casa Inter l'inevitabile complicazione creatasi nella trattativa che porta Cristian Romero, una pista che secondo la Gazzetta dello Sport si è decisamente raffreddata. Le richieste economiche sia del Tottenham che del giocatore hanno portato Viale della Liberazione a concentrare i suoi sforzi sul giocatore svincolatosi dal Manchester City, con il quale l’intesa sull’ingaggio è stata trovata in tempi ben più ragionevoli.

Con Stones la difesa dell’Inter può dirsi sistemata, perché il colpo pronto e d’esperienza è arrivato. E perché in rosa c’è ancora Benjamin Pavard, la cui permanenza potrebbe evitare un altro innesto nel reparto arretrato. Lo stipendio da 5 milioni di euro è un bel macigno e all’Inter non dispiacerebbe alleggerirsi. Ma finché non arriverà un’offerta adeguata…

Sezione: Focus / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 08:03
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.