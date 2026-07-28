All'arrivo ormai definito di John Stones fa da contraltare in casa Inter l'inevitabile complicazione creatasi nella trattativa che porta Cristian Romero, una pista che secondo la Gazzetta dello Sport si è decisamente raffreddata. Le richieste economiche sia del Tottenham che del giocatore hanno portato Viale della Liberazione a concentrare i suoi sforzi sul giocatore svincolatosi dal Manchester City, con il quale l’intesa sull’ingaggio è stata trovata in tempi ben più ragionevoli.

Con Stones la difesa dell’Inter può dirsi sistemata, perché il colpo pronto e d’esperienza è arrivato. E perché in rosa c’è ancora Benjamin Pavard, la cui permanenza potrebbe evitare un altro innesto nel reparto arretrato. Lo stipendio da 5 milioni di euro è un bel macigno e all’Inter non dispiacerebbe alleggerirsi. Ma finché non arriverà un’offerta adeguata…