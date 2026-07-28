"Sebastiano Esposito è il giocatore del Cagliari più vicino a una convocazione nella Nazionale italiana. Se lo meritebbe perché è un talento unico. Gi ho detto che se rimarrà con noi un altro anno, con mister Pisacane, non solo verrà chiamato in azzurro, ma farà numeri molto importanti". Così Tommaso Giulini, presidente del club sardo, parlando a Sky Sport delle potenzialità ancora inespresse dell'ex attaccante dell'Inter, che nelle ultime ore era finito al centro di un piccolo caso rispetto alla sua continuità in rossoblu.
Un caso subito chiuso da Giulini: "Le questioni si affrontano in casa, guardandosi negli occhi. Per questo voglio dire che Sebastiano Esposito è un ragazzo che ha aderito con convinzione a questo progetto", le sue parole alla Gazzetta dello Sport.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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