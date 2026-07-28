Denzel Dumfries ha svolto oggi il suo primo allenamento ufficiale con il Real Madrid, sotto gli occhi attenti di José Mourinho. L'ex laterale dell'Inter, che prima della seduta si è recato all'ospedale Hospital Blua Sanitas Valdebebas per sottoporsi a una visita medica di idoneità, ha iniziato con un lavoro in palestra per poi proseguire sul campo per esercizi di corsa e col pallone.

Al termine dell'allenamento, Dumfries ha risposto ad alcune domande veloci per il canale ufficiale del club spagnolo: "Mi definisco un giocatore appassionato. Se parliamo di Real Madrid cosa rispondo? Vincere titoli", le sue parole.