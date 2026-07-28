Denzel Dumfries ha svolto oggi il suo primo allenamento ufficiale con il Real Madrid, sotto gli occhi attenti di José Mourinho. L'ex laterale dell'Inter, che prima della seduta si è recato all'ospedale Hospital Blua Sanitas Valdebebas per sottoporsi a una visita medica di idoneità, ha iniziato con un lavoro in palestra per poi proseguire sul campo per esercizi di corsa e col pallone. 

Al termine dell'allenamento, Dumfries ha risposto ad alcune domande veloci per il canale ufficiale del club spagnolo: "Mi definisco un giocatore appassionato. Se parliamo di Real Madrid cosa rispondo? Vincere titoli", le sue parole. 

Sezione: Focus / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 15:44
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.