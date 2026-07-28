Rimbalza dalla Spagna una novità relativa alla caccia dell'Inter per un nuovo difensore centrale, nonostante l'arrivo imminente di John Stones. Il programma radiofonico dedicato all'attualità del Valencia Tribuna Deportiva, rilanciando un'indiscrezione lanciata in Italia da Damiano Er Faina, ha infatti parlato di un contatto tra il club nerazzurro e l'entourage di Cesar Tarrega, 24enne difensore del Valencia; contatto preliminare predisposto essenzialmente ad accertare le sue condizioni per un eventuale trasferimento e la sua attuale situazione nell'Equipo Che. Tuttavia, qualora l'interesse dovesse concretizzarsi e diventare serio, il giocatore desidera conoscere anche la posizione del Valencia in merito a questa possibilità.

Il club del Mestalla, comunque, per il momento non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla squadra italiana e, pertanto, non ci sono trattative in corso né un'offerta di trasferimento sul tavolo. Tarrega, oltretutto, ha prolungato il suo contratto per cinque stagioni, fino al 30 giugno 2030, dopo essersi affermato in prima squadra. Durante l'ultima stagione nella Liga, ha disputato 28 partite, di cui 25 da titolare, totalizzando 2.239 minuti di gioco.