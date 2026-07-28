David Sassarini, neo tecnico dell'Inter Women, ha ricevuto indicazioni confortanti dal gruppo dopo i primi giorni di ritiro: "Le ragazze stanno rispondendo benissimo, con grande, grande entusiasmo - le sue parole a Inter TV -. Hanno grande attenzione in quello che stiamo facendo; una cosa che vedo è che possiamo andare anche oltre al grande lavoro, curando il dettaglio perché hanno una grande capacità attentiva".

Quali sono gli aspetti sui quali ha deciso di concentrare maggiormente l'attenzione in questa prima fase della preparazione?

"Principalmente sono due: per quanto mi riguarda personalmente, sono quello di trasmettere i principi di gioco, iniziare a forgiare mentalmente la squadra. Il ritiro rappresenta un momento importante, anche per costruire l'identità della squadra".

Quali valori desidera trasmettere alle ragazze fin dai primi allenamenti?

"Il ritiro è un momento molto importante, perché si crea anche affettività tra staff e giocatrici. Quindi è un momento dove è molto importante trasmettere questi aspetti qui".

Quale ruolo avranno entusiasmo e spirito di sacrificio nel percorso che attende la sua squadra?

"L'entusiasmo è sinonimo di passione, e poi la passione trasporta, e quindi anche lo spirito di sacrificio diventa una cosa piccola. La cosa bella è proprio la passione e l'entusiasmo che ti trasmettono comunque tutti i giorni loro, con grande entusiasmo e con grande intensità".

Quali obiettivi si è posto per questa fase di preparazione?

"Dedicare grande pensiero tutti i giorni, quotidianamente, all'allenamento, a quello che facciamo, a rivedere, alla revisione di quello che facciamo. Questi sono gli aspetti che loro poi ampliano, ribadisco, in modo esagerato e bello, perché hanno grande, grande, grande voglia"