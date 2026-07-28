Tra i giovani giocatori che si sono messi in luce nell'amichevole di Karlsruhe c'è Mattia Marello, l'esterno sinistro classe 2008 che l'Inter ha riscattato in estate dall'Udinese dopo l'ottima stagione con la squadra Under 20 di Benito Carbone. Secondo Tuttosport, il ragazzo friulano ha tutte le carte in regola per potersi candidare, un giorno, a potenziale erede di Federico Dimarco: il mancino educato c’è, la personalità per andare a calciare i piazzati pure, la sagacia tattica può sempre migliorare ma l’attitudine è quella giusta. Il tutto grazie anche ai consigli di Cristian Chivu e Aleksandar Kolarov.

Marello sta conquistando il mondo Inter a grandi passi: è fresco da 15 assist nell'ultimastagione, conditi pure da 3 gol, finendo per essere considerato a mani basse come il migliore esterno sinistro visto all’opera nel concluso campionato Primavera. E che sono stati un biglietto da visita anche per la sua estate in azzurro. Prima di essere protagonista nel ritiro interista, a fine giugno Marello ha fatto parte dell’Under 19 che ha giocato l’Europeo, dove è andato a prendere il posto inizialmente riservato a Matteo Cocchi, altro esterno sinistro pregiato di proprietà dell’Inter che è appena volato in prestito al Padova.