Adesso, dopo tante voci, c'è l'ufficialità, la Federcalcio francese ha comunicato che, a eguito della riunione del Comitato Esecutivo tenutasi martedì mattina, Zinedine Zidane è stato nominato ufficialmente come allenatore della nazionale maschile francese per i prossimi quattro anni, fino ai Mondiali del 2030. L'ex giocatore della Juventus e del Real Madrid diventa il 18esimo commissario tecnico nella storia dei Bleus dai tempi di Henri Guérin nel 1964, succedendo a Didier Deschamps. Il nuovo allenatore assumerà ufficialmente l'incarico di guida della selezione di Marcus Thuram il 1° agosto e guiderà la Nazionale francese a partire dalla UEFA Nations League 2026-2027, che prevede il doppio confronto con l'Italia. Successivamente, si occuperà delle qualificazioni a Euro 2028, della Nations League 2028-2029 e delle qualificazioni ai Mondiali del 2030. Zidane annuncerà il suo staff tecnico all'inizio di settembre.

"Niente è più grande della Nazionale"

Queste le sue prime dichiarazioni: "L'ho detto spesso: non c'è niente di più grande della Nazionale francese. Quindi è una gioia e ovviamente un grande motivo di orgoglio diventare l'allenatore di questa nazionale. È anche una responsabilità. Voglio ringraziare il Presidente Philippe Diallo, il Comitato Esecutivo e la Federazione calcistica francese per la fiducia riposta in me e riconoscere i quattordici anni di servizio di Didier e del suo staff. Un pensiero speciale va anche a tutti i miei allenatori. Inutile dire che ho grandi ambizioni per la nazionale francese!