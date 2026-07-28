Mentre Hakan Calhanoglu, Yoan Bonny e Petar Sucic saranno abili e arruolabili per la tournée tra Hong Kong e Perth dei prossimi giorni, Manuel Akanji, dovrebbe tornare a lavorare ad Appiano Gentile nei primi giorni della prossima settimana: secondo il Corriere dello Sport, è probabile, ma ancora non certo, che segua lo stesso percorso dei tre nazionali già rientrati in questi giorni, cominciando la fase di test atletici alla Pinetina mentre la squadra sarà in Australia. Lo svizzero si ricongiungerebbe così al gruppo dopo la tournée, negli stessi giorni in cui dovrebbero rivedersi anche Lautaro Martinez e Marcus Thuram, i due giocatori dell'Inter andati più avanti negli ultimi Mondiali.