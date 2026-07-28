Andrea Soncin, ct della Nazionale italiana Femminile, è pronto a volare negli Stati Uniti per incontrare Cristiana Girelli, Lisa Boattin, Lucia Di Guglielmo e Sofia Cantore, le quattro alfiere azzurre che militano nella NWSL, in vista della missione Mondiale 2027. "Questa trasferta rappresenta un passaggio cruciale nel nostro cammino - ha spiegato il selezionatore a Figc.it -. Visiteremo club di altissimo livello per seguire da vicino le nostre ragazze in un campionato dall'elevata competitività come la NWSL. Il nostro modello è rigorosamente player-centered: questo significa mettere al centro non solo la calciatrice, ma garantire una cura e un'attenzione alla persona a 360 gradi. In questo programma di accompagnamento e tutela del talento, i club recitano un ruolo di primaria importanza. Stringere sinergie forti ed efficaci ci permette di far crescere le nostre atlete sotto ogni aspetto e di ottenere grandi risultati sul campo.

"Questa - ha proseguito Soncin - è una preziosa opportunità di arricchimento per tutto il nostro staff tecnico e metodologico perché ci permetterà di confrontarci con una realtà calcistica fortemente orientata all'uno contro uno, alle transizioni rapide, al calcio verticale e alla libertà di espressione offensiva. Si tratta di caratteristiche d'élite che stiamo ricercando, coltivando e implementando con convinzione anche all'interno del gioco della nostra Nazionale, per competere stabilmente ai massimi livelli globali".

Dopo gli Stati Uniti, il focus di Soncin e dei suoi collaboratori tornerà a essere rivolto anche sulla Serie A (preceduta il 22 agosto dal calcio d’inizio della Serie A Women’s Cup) e sull’avvio degli altri campionati europei in cui giocano le calciatrici italiane. “In questa fase - ha concluso il Ct - la cura di ogni minimo dettaglio farà la differenza in vista delle decisive gare di play-off per l'accesso ai Mondiali di Brasile 2027, dando continuità al percorso di sviluppo che portiamo avanti da tempo. Alle nostre tifose, ai nostri tifosi e alle ragazze diciamo che stiamo lavorando senza sosta, unendo l'attenzione al lato umano all'eccellenza tecnica, per farci trovare pronte a conquistare la qualificazione”.