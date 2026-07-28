In conformità con il suo mandato, l'amministrazione FIFA sta valutando la possibilità di riunire i diritti commerciali della FIFA – che comprendono trasmissioni televisive, sponsorizzazioni, biglietteria e licenze – con la gestione operativa dei tornei sotto la sua egida attraverso la creazione di 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), società commerciale aperta a investitori di minoranza. A tal proposito, come spiegato in una nota pubblicata da Zurigo, "è stato avviato un processo di consultazione a seguito della ricezione di una proposta che mira a sfruttare appieno il potenziale dei diritti di trasmissione e delle sponsorizzazioni della FIFA per tutti i suoi tornei di calcio maschile, femminile e giovanile. Un elemento centrale di questo progetto sarebbe il riposizionamento di FIFA Forward, il programma di sviluppo di punta della FIFA, che mira ad aumentare i finanziamenti per ciascuna Federazione Membro FIFA (MA) da 8 milioni di dollari a 20 milioni di dollari per il ciclo 2027-2030 e a crescere costantemente negli anni successivi. Questi finanziamenti sosterrebbero infrastrutture, allenatori, nazionali, competizioni, calcio di base e calcio femminile".

Il processo fa seguito a un discorso tenuto da Gianni Infantino, presidente FIFA, alla vigilia della finale della Coppa del Mondo 2026, a New York, in cui ha ribadito la sua intenzione di "liberare il potenziale commerciale e le opportunità che la FIFA possiede", una posizione già delineata nel suo discorso al Congresso FIFA di Vancouver, in Canada, nell'aprile 2026.

"L'impatto di investimenti costanti nello sviluppo è già stato evidente ai Mondiali FIFA di quest'anno, dove un decennio di crescente supporto attraverso FIFA Forward ha permesso a nazioni esordienti come Capo Verde e Curaçao di competere sul palcoscenico più importante del calcio - si legge nel comunicato -

Negli ultimi anni, molte importanti organizzazioni sportive, tra cui federazioni e leghe calcistiche continentali e nazionali, hanno ristrutturato le proprie attività commerciali in modo simile, perseguendo lo stesso obiettivo a lungo termine: una crescita sostenibile da reinvestire nello sport stesso.

Insieme ad altri programmi FIFA già esistenti, questi investimenti potrebbero portare il finanziamento totale previsto dalla FIFA per lo sviluppo a oltre 10 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni, rappresentando il più grande impegno di questo tipo mai assunto da un'organizzazione sportiva. L'obiettivo è ampliare l'accesso al calcio, rafforzare le infrastrutture e le opportunità calcistiche in tutto il mondo e garantire che ogni federazione calcistica partecipi alla crescita del gioco. La FIFA utilizzerà questo investimento in modo equo in ogni Paese, indipendentemente dalle sue dimensioni, ricchezza o posizione geografica, a beneficio di tutti.

Il processo segue la conclusione della Coppa del Mondo 2026, il torneo di maggior successo nella storia del calcio. L'energia generata durante il torneo è proprio ciò che questo processo di consultazione è stato concepito per sostenere e valorizzare. Questa energia si è tradotta in numeri straordinari: quasi 16 milioni di tifosi hanno assistito alle partite negli stadi e ai festival dedicati ai tifosi, e miliardi di persone le hanno seguite in tutto il mondo attraverso nuovi canali e forme innovative di contenuti.

Reinvestire la crescita del calcio in ogni federazione calcistica

Nell'ambito del programma FIFA Fast Forward (FFE), la FIFA istituirebbe il FIFA Fast Forward Programme (FFFP), un meccanismo facoltativo che consentirebbe alle federazioni calcistiche di accedere a finanziamenti aggiuntivi per lo sviluppo. Ciò aprirebbe nuove opportunità per progetti come stadi e centri di allenamento nazionali, nonché altre infrastrutture a lungo termine che altrimenti potrebbero risultare irrealizzabili in un singolo ciclo di sviluppo.

La FIFA offrirebbe a ciascuna delle 211 federazioni calcistiche l'opportunità di partecipare al FFFP per accedere a un massimo di 20 milioni di dollari in capitale una tantum. La partecipazione sarebbe del tutto volontaria e nessuna federazione calcistica sarebbe obbligata a partecipare.

I finanziamenti aggiuntivi verrebbero erogati attraverso l'aumento di capitale iniziale previsto dal FFE, fino a un massimo di 4,2 miliardi di dollari. Tale aumento si baserebbe su una valutazione implicita di 20 miliardi di dollari. Tutti i benefici netti del FFE verrebbero interamente reinvestiti nel calcio.

Investimento a lungo termine, con la FIFA che mantiene il pieno controllo

Analogamente ad altri organismi di governo sportivo con società commerciali dedicate, la FIFA inviterà terze parti a effettuare investimenti di minoranza, non di controllo, in FFE.

Tali investitori saranno selezionati in base a chiari criteri strategici, di governance e di lungo termine. Rappresenteranno un gruppo geograficamente diversificato che riflette la natura globale del gioco, agendo come partner di minoranza a lungo termine, in grado di contribuire con capitale e competenze commerciali a supporto della missione FIFA di far crescere il calcio a livello globale. La FIFA manterrà il controllo esclusivo di FFE attraverso una rappresentanza di maggioranza nel consiglio di amministrazione e l'autorità esclusiva sulla governance del calcio, le competizioni, il calendario delle partite internazionali e tutte le decisioni regolamentari e sportive.

Sebbene la FIFA crei regolarmente società controllate per iniziative specifiche in modo unilaterale, in questo caso, data la sua importanza strategica, si sta avvalendo del coinvolgimento delle Federazioni Calcistiche e del Consiglio FIFA. In linea con i processi democratici della FIFA, l'amministrazione FIFA lancerà la nuova struttura solo se la maggioranza delle Federazioni Calcistiche deciderà di sostenerla, e se il Consiglio FIFA approverà gli aggiornamenti normativi necessari.

Subordinatamente al raggiungimento degli accordi finali e all'ottenimento delle necessarie approvazioni, Thrive Eternal, una holding di capitale permanente, dovrebbe guidare il gruppo di investitori proposto per FFE. Greg Maffei, CEO di BANN Ventures ed ex Presidente e CEO di Liberty Media durante l'acquisizione e la gestione della Formula 1, ha svolto un ruolo chiave come consulente commerciale e continuerà a essere coinvolto nella creazione di FFE in questa prossima fase.

Nell'ambito di questo processo, J.P. Morgan è stata incaricata di collaborare con la FIFA, mentre altri consulenti, come OpenEconomics, stanno contattando potenziali investitori a lungo termine. L'obiettivo è quello di costituire un gruppo di investitori geograficamente diversificato che rifletta la natura globale della FIFA e del calcio; le manifestazioni di interesse finora pervenute includono investitori provenienti da tutte le principali regioni del mondo: Europa, Americhe, Asia e Africa.

Il Presidente della FIFA e l'amministrazione FIFA hanno il dovere di controllare lo sviluppo di questo progetto. Gli investitori esterni deterranno solo una quota di minoranza in FFE e non avranno alcun ruolo operativo. Allo stesso modo, stanno investendo in una controllata della FIFA e non nella FIFA stessa. Per la FIFA non cambia nulla".