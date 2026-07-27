Juventus-Inter, gara in programma sabato 8 agosto all'Optus Stadium di Perth, con kick-off alle ore 13, sarà visibile in Italia sul sito ufficiale inter.it e sull'app ufficiale del Club nerazzurro, previa registrazione gratuita. Il derby d'Italia, che chiuderà la tournée nerazzurra, verrà trasmesso anche sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato. Infine, in modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati.

LE DATE DELLA PRESEASON NERAZZURRA:

Sabato 1° agosto, ore 13:30 CEST (19:30 a Hong Kong): Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)

Mercoledì 5 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 a Perth): Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)

Sabato 8 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 a Perth): Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)