Oscar Damiani non ha gradito per nulla il modo confusionario in cui la FIGC ha gestito il 'caso Pirlo': "Certamente, da uomo di calcio, quello che è successo con Pirlo non mi è piaciuto - ha spiegato l'esperto procuratore a Tuttomercatoweb.com -. Bisognava pensarci prima, fare delle verifiche. Ciò che è accaduto è un po'...all'italiana. Guardiamo la politica e tutto il resto a cascata è una conseguenza".

La candidatura decaduta di Pirlo come neo ct della nazionale ha costretto Paolo Maldini e Leonardo a fare un passo indietro, una mossa che Damiani commenta così: "Mi dispiace perché erano una coppia perfetta. Erano l'ideale per la Nazionale. Non posso pensare che siano andati via solo per il fattore Pirlo. Stimavo molto Maldini e Leonardo, li trovavo perfetti per il progetto. Peccato, davvero".

Infine, Damiani cambia argomento per esprimersi così sui movimenti di mercato da parte dei club italiani: "E' un mercato un po' fiacco. Anche se qualche soldo è stato speso. Le società sembrano essere confuse, pare che abbiano poche idee"