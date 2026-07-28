Il Consiglio Federale ha deciso di adottare due ulteriori modifiche IFAB per la stagione sportiva 2026/2027, facoltative, introdotte con la Circolare n.33 che riguardano la possibilità per l’arbitro di avvalersi dell’assistenza del VAR nel caso di un calcio d’angolo chiaramente assegnato in modo errato e la possibilità per il VAR di intervenire per annullare un gol segnato da un calciatore a seguito di un fallo commesso poco prima della ripresa del gioco con un calcio da fermo.

Sezione: News / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 19:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.