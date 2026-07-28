Walter Sabatini è intervenuto a TMW per parlare di vari argomenti di attualità tra cui l'imminente trasferimento di John Stones all'Inter: "L'Inter ha fatto la scelta giusta. All'inizio Stones in Inghilterra ha pagato il prezzo record pagato per il suo trasferimento, è stato un po' schiacciato da questa responsabilità, ma poi si è ripreso ed è un giocatore davvero di alto profilo" ha detto.

Sulla vicenda Pirlo invece: "Sulla coppia Maldini-Leonardo avevo affidato i miei sentimenti. Una scelta importante da parte di Malagò, due dirigenti illuminati, motivati e credibili. Mi sentivo totalmente garantito come tifoso della Nazionale. Ora sarà difficile mettere le cose a posto. E mi dispiace anche per Pirlo. La motivazione che ho sentito sul contratto con un certo sponsor mi sembra patetica. Pirlo era una scelta pensata da parte di Maldini e Leonardo. Conosce il calcio a grandi livelli, ha vinto agli inizi con la Juventus. Conosce la Nazionale in tutti gli aspetti, ha vinto un Mondiale. Pirlo aveva da trasmettere le grandi qualità tecniche avute da giocatore, che avrebbero fatto migliorare dal punto di vista tecnico i giocatori di questa Nazionale. Penso fosse uno degli obiettivi di Maldini e Leonardo quello del miglioramento della fase tecnica personale dei giocatori, oltre che collettivo. Lui era "La" tecnica in campo".