Quando nel weekend gli intermediari che da un paio di mesi stanno offrendo John Stones a mezza Europa si sono ripresentati davanti all'Inter, i dirigenti nerazzurri hanno colto la palla al balzo e riaperto il file che poi è stato salvato con la dicitura 'approvato'. Come ricorda Tuttosport, a inizio mercato le richieste d'ingaggio del giocatore toccavano gli otto milioni di euro ma col passare delle settimane si sono abbassate. Nelle ultime ore si era informata anche la Juventus, ma l'Inter ha dato lo strappo decisivo, illustrando un progetto che ha convinto il centrale reduce da un ottimo Mondiale, ma anche da due annate con diversi infortuni.

IAvuto il via libera dalla proprietà Oaktree, i nerazzurro hanno messo sul piatto un contratto biennale da 4.5 milioni più bonus e ottenuto il sì dell'ex Manchester City. Tutto andrà ora messo nero su bianco col giocatore, attualmente in vacanza e atteso nei prossimi giorni per le visite mediche, passaggio fondamentale prima delle firme (come l'Inter ha potuto purtroppo constatare recentemente per la questione Anan Khalaili, ndr).