E' stata una giornata davvero infuocata in chiave Mondiale. Prima la decisione della FIFA di togliere la squalifica a Balogun, poi le parole di Trump. Infine il comunicato della Federcalcio brasiliana, che prende le difese del proprio arbitro con un comunicato: "Raphael Claus fa parte dell'organico degli arbitri professionisti della CBF, è riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori arbitri in attività e vanta un percorso caratterizzato da eccellenza, condotta etica e assoluto rispetto per lo sport. Non vi è nulla nella sua intera carriera che possa screditarlo o avvalorare alcun tipo di sospetto" e che "respinge qualsiasi insinuazione che metta in dubbio l'integrità di Raphael Claus".