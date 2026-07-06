La Spagna si qualifica ai quarti di finale dei Mondiali battendo di misura il Portogallo al termine di una partita molto equilibrata. Sfida decisa nel finale da una palla illuminante di Torres per Merino, lesto a ribadire in porta battendo Diogo Costa. Nella prima frazione la truppa portoghese si era resa pericolosissima con la traversa colpita da Nuno Mendes. Spagna vicina al vantaggio con Oyarzabal e nel finale occasionissima per il pari firmato da Bernardo Silva: ma il suo colpo di testa termina alto. Vince la Spagna che si qualifica ai quarti dei Mondiali.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 23:02
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione