La FIFA ha respinto il ricorso presentato dal Belgio sulla sospensione della squalifica nei confronti dell'attaccante Folarin Balogun decretata nelle ultime ore, giudicandolo "inammissibile". La punta della Nazionale degli Stati Uniti, pertanto, potrà scendere in campo nell'ottavo di finale contro i Rode Duivels in programma questa notte a Seattle.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 19:21
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.