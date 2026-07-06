"Qui l'obiettivo cambia, qui vogliono vincere la Coppa. È tutto ciò che conta. Se si vince la Coppa segnando gol, benissimo, altrimenti è lo stesso. E poi, giocare con Lionel Messi porta a molte più soddisfazioni rispetto al semplice segnare o meno un gol in un Mondiale". Gabriel Omar Batistuta, parlando ai microfoni di Via Libre del rendimento offensivo della Nazionale argentina, sottolinea come il primo pensiero della squadra di Lionel Scaloni non sia propriamente quello di battere il record di reti o di marcatori.

Batistuta ha sottolineato che il vero riconoscimento arriva con i titoli e non con le statistiche personali, un concetto che, a suo dire, sia Julián Álvarez che Lautaro Martínez hanno ben assimilato: "Tra 20 anni, nessuno si ricorderà chi ha segnato il gol. Si ricorderanno solo che l'Argentina ha vinto il campionato del mondo e nient'altro".