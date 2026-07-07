Il Belgio batte nettamente 4-1 gli Stati Uniti negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 e manda in secondo piano le polemiche per l'assurda decisione della Fifa di congelare la squalifica di Folarin Balogun, espulso nella gara precedente ma la cui giornata di stop è stata "congelata". In campo dal 1', l'attaccante (negli anni scorsi accostato anche all'Inter in sede di mercato) non ha potuto evitare il tracollo contro De Ketelaere e compagni, che ora attendono la Spagna (venerdì 10 alle 21.00 italiane).

Proprio l'atalantino, schierato ancora da punta centrale, è il grande protagonista della partita. Segna infatti sia l'1-0 al 9' che il 2-1 al 33', dopo il momentaneo pareggio di Tillman. Nella ripresa arrivano anche le marcature di Vanaken al 57' e Lukaku al 93'.

Nella giornata di oggi tocca all'Argentina di Lautaro Martinez, che potrebbe partire dalla panchina contro l'Egitto (fischio d'inizio alle 18). Alle 22.00 Svizzera-Colombia (con Akanji in campo) chiuderà il quadro degli ottavi di finale.