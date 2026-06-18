Si risolve positivamente la vicenda che aveva coinvolto Elye Wahi nelle ultime ore. L'attaccante della Costa d'Avorio nazionale di calcio ha infatti ottenuto il visto necessario per fare ingresso in Canada e sarà quindi regolarmente a disposizione della propria Nazionale.

Il giocatore era rimasto bloccato a causa dell'inchiesta aperta in Francia, nella quale risulta indagato per presunti reati di corruzione e frode legati al mondo delle scommesse sportive.

Decisivo il documento della Procura di Marsiglia

A consentire lo sblocco della situazione è stato un documento trasmesso dalla Procura di Marsiglia, che ha permesso alle autorità canadesi di autorizzare l'ingresso del calciatore nel Paese. Di conseguenza, Wahi potrà raggiungere il resto della delegazione ivoriana e prendere parte alla sfida contro la Germania nazionale di calcio, valida per il Mondiale 2026.

L'indagine resta aperta

La possibilità di entrare in Canada non modifica comunque la posizione giudiziaria del giocatore. L'inchiesta delle autorità francesi prosegue e riguarda le presunte irregolarità legate a scommesse effettuate sul cartellino giallo ricevuto dall'attaccante nell'ultima giornata di Ligue 1.

Quante chance per Bonny?

Da capire se e quanto spazio troverà domani l'attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny. Non è da escludere che le vicende delle ultime ore possano aver scosso Wahi, aprendo le porte all'ex Parma.