L'amichevole tra City e Inter ha visto i nerazzurri trionfare dopo la lotteria dei rigori. Una gara a due volti, con i nerazzurri maggiormente pimpanti nella prima frazione e la formazione di Maresca che nella ripresa ha preso il comando del gioco e delle azioni offensive, andando a più riprese vicina alla rete del successo. Rete che, però, non è arrivata e ai rigori l'Inter ha trionfato. A fondo pagina gli highlights dell'incontro.

Gli highlights della partita
Sezione: Web Tv / Data: Sab 01 agosto 2026 alle 18:33
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione