L'amichevole tra City e Inter ha visto i nerazzurri trionfare dopo la lotteria dei rigori. Una gara a due volti, con i nerazzurri maggiormente pimpanti nella prima frazione e la formazione di Maresca che nella ripresa ha preso il comando del gioco e delle azioni offensive, andando a più riprese vicina alla rete del successo. Rete che, però, non è arrivata e ai rigori l'Inter ha trionfato. A fondo pagina gli highlights dell'incontro.