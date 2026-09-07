Il Real Madrid è tornato al lavoro a Valdebebas dopo la sconfitta contro il Betis e ha iniziato a preparare la sfida di Champions League contro l’Inter. Le principali difficoltà per José Mourinho riguardano il centrocampo, reparto nel quale le alternative sono ridotte. Una buona notizia - scrive Il Corriere dello Sport - arriva da Tchouameni, che ha svolto parte dell’allenamento insieme al gruppo. Il suo recupero per la partita contro i nerazzurri appare però molto complicato. Più probabile invece la presenza almeno in panchina di Thiago Pitarch ed Endrick.

Valverde unico centrocampista disponibile

Il problema principale è rappresentato dalle squalifiche di Bernardo Silva, Guler e Camavinga, che devono ancora scontare provvedimenti risalenti alla precedente edizione della Champions. Di fatto, l’unico specialista a disposizione di Mourinho è Federico Valverde. Per questo il tecnico portoghese sta studiando diverse soluzioni. La più immediata porterebbe Jude Bellingham ad arretrare nel 4-2-3-1, anche se spostarlo lontano dall’area significherebbe rinunciare in parte alla sua grande efficacia offensiva.

Alexander-Arnold e Cestero le alternative

Se Bellingham dovesse giocare più basso, Brahim Diaz potrebbe agire sulla trequarti insieme a Vinicius e Diomande. Il piano alternativo prevede invece l’utilizzo di Alexander-Arnold in mediana, soluzione già provata durante le amichevoli estive. Sullo sfondo resta anche il giovane Jorge Cestero, già impiegato in Champions nella scorsa stagione.