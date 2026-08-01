Mateo Kovacic oggi gioca nel Manchester City di Enzo Maresca, ma non dimentica certamente il suo passato con la maglia nerazzurra. Prima dell'amichevole contro i nerazzurri, a bordocampo, il centrocampista croato si è intrattenuto a lungo con il connazionale Petar Sucic, ma non solo. Come documentato dai canali social nerazzurri, a turno sono passati altri giocatori, tra i quali Dimarco, che ha abbracciato il classe '94 con affetto.

Anche il vice-allenatore del Biscione, Aleksandar Kolarov, si è fermato a scambiare qualche battuta con Kovacic. Il mondo del calcio lascia dietro molti ricordi, costruendo anche rapporti umani che vanno oltre l'universo del pallone.