Un gol per tempo, siglati da Federico Dimarco e Andy Diouf, permettono all'Inter di prendersi il derby d'Italia in terra d'Australia superando la Juventus per 2-1 nell'ultimo test prima del ritorno in Italia dei nerazzurri. Di Francisco Conceiçao nei minuti finali la rete che ha permesso ai bianconeri di dimezzare le distanze. Rivedi gli highlights nel video a fondo pagina. 

VIDEO - Gli highlights di Juventus-Inter 1-2
Sezione: Web Tv / Data: Sab 08 agosto 2026 alle 15:49
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.