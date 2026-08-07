Alle 9.30 ore italiane, le 15.30 australiane, Cristian Chivu e Ivan Provedel sono stati protagonisti della conferenza stampa dell'Inter all'Optus Stadium di Perth, alla vigilia della partita amichevole contro la Juventus in programma nello stesso impianto domani alle ore 19 locali, le 13 italiane. A seguire le dichiarazioni complete dell'allenatore e del portiere.

La conferenza di Chivu e Provedel
Sezione: Web Tv / Data: Ven 07 agosto 2026 alle 13:15
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.