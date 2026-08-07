E' già giornata di vigilia. Si sa, le amichevoli servono a mettere benzina e minuti nelle gambe e l'Inter domani si troverà di fronte una Juventus reduce dal successo contro il Chelsea. Nell'allenamento di oggi a Perth i ragazzi di Chivu hanno fatto una partitella e alcuni tiri in porta per affinare la potenza e la precisione nelle esecuzioni tecniche. Tanta serenità nel gruppo, che a fine partita ha anche scattato alcune foto con i bambini entrati in campo per scambiare qualche parola con i propri beniamini.