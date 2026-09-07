La parola d’ordine in casa Inter è prudenza. Soltanto nelle prossime ore verrà presa una decisione definitiva su Federico Dimarco, ancora alle prese con la distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro il Napoli. L’esterno nerazzurro era riuscito a proseguire la partita nonostante il problema, tornando in campo dopo l’intervallo con una vistosa fasciatura e servendo anche l’assist per il primo gol di Lautaro Martinez. Poco dopo l’ora di gioco, però, Cristian Chivu aveva preferito richiamarlo in panchina.

Oggi la scelta di Chivu

Secondo il Corriere dello Sport, sarà oggi il giorno decisivo per capire se Dimarco salirà sull’aereo diretto a Madrid, dove domani l’Inter farà il proprio esordio stagionale in Champions League contro il Real. Ad Appiano Gentile non c’è alcuna intenzione di forzare i tempi. Anche nel caso in cui Dimarco dovesse partire con il resto della squadra, la sua presenza dal primo minuto al Bernabeu resterebbe tutt’altro che scontata.

Carlos Augusto scalda i motori

Per questo Carlos Augusto si prepara a raccoglierne l’eredità sulla corsia sinistra. Il brasiliano ha fatto il suo esordio stagionale in campionato proprio contro il Napoli, entrando bene e servendo l’assist per il gol di Thuram. Domani potrebbe così arrivare anche la sua prima da titolare in Champions League.