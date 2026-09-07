Sarà Michael Oliver a dirigere il debutto stagionale dell’Inter in Champions League contro il Real Madrid. L’arbitro inglese, 41 anni, è diventato uno dei principali riferimenti della Premier League dopo l’uscita di scena di Anthony Taylor. Per Oliver si tratta di un ritorno particolare al Santiago Bernabeu con una squadra italiana protagonista.

Il precedente con la Juventus

Il richiamo inevitabile - scrive Il Corriere dello Sport - è al celebre Real Madrid-Juventus del 2018, partita rimasta nella memoria anche per le polemiche finali e per le durissime parole di Gianluigi Buffon sul direttore di gara. Ora Oliver tornerà a Madrid per un’altra sfida tra il Real e una formazione italiana, questa volta l’Inter di Cristian Chivu contro la squadra di José Mourinho.

Bilancio positivo con l’Inter

C’è anche una curiosità legata ai precedenti nerazzurri. Nelle ultime quattro edizioni della Champions League, l’Inter ha già debuttato due volte in trasferta con Oliver come arbitro: contro la Real Sociedad nel 2023 e contro l’Ajax nel 2025. Il bilancio complessivo con l’inglese è decisamente favorevole: quattro partite, tre vittorie e un pareggio.