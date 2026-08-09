Ieri alle 15 circa ora italiana è ufficialmente terminata la tournée all'estero dell'Inter che si è esibita prima a Hong Kong contro il Manchester City, quindi a Perth prima contro il Milan e poi contro la Juventus completando il programma di tre amichevoli di lusso senza mai perdere. E sempre il programma prevedeva una partenza immediata dall'Australia per tornare a Milano del gruppo nerazzurro che intorno alle 10:00 di stamattina è sbarcato a Malpensa.

Di seguito le immagini del rientro dell'Inter.

 Finita la tournée internazionale, i nerazzurri sono rientrati a Milano
Sezione: Web Tv / Data: Dom 09 agosto 2026 alle 10:28 / Fonte: Dall'inviato Onorio Ferraro
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.