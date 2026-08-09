Ieri alle 15 circa ora italiana è ufficialmente terminata la tournée all'estero dell'Inter che si è esibita prima a Hong Kong contro il Manchester City, quindi a Perth prima contro il Milan e poi contro la Juventus completando il programma di tre amichevoli di lusso senza mai perdere. E sempre il programma prevedeva una partenza immediata dall'Australia per tornare a Milano del gruppo nerazzurro che intorno alle 10:00 di stamattina è sbarcato a Malpensa.

Di seguito le immagini del rientro dell'Inter.