Beffa finale per l'Inter U20 che non va oltre il 2-2 con l'Empoli al Konami Centre nella prima gara interna del campionato. La squadra nerazzurrasi è fatta raggiungere in pieno recupero dalla squadra ospite. Ecco le parole di mister Bigica al termine della partita, raccolte dall'inviato di FcInterNews, Alessandro Savoldi.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

"Ho visto una partita da due volti. Nel primo tempo abbiamo fatto bene nella preposizione del gioco, nel coraggio, nell'attenzione. Nel secondo tempo siamo stati lenti nel giro palla, siamo stati poco propositivi nell'attacco dello spazio. Loro hanno difeso senza fare troppo fatica. Siamo stati bravi a sfruttare i calci da fermo, nel recupero bisogna essere più attenti e concentrati. Peccato aver buttato due punti".

Quanto contano il caldo e la preparazione?

"Ci sta tutto, posso capire tutto, ma vale anche per loro. Abbiamo smesso di giocare e non deve più accadere".

Come la stai vivendo e gestendo questa esperienza?

"Sono felicissimo di essere qui, è stata un'opportunità importante. Ringrazio il Sassuolo. Con l'Inter U23 c'è grande sinergia, siamo a disposizione. Sono tutti giocatori dell'Inter".

