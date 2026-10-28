Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-0 dell'Inter contro il Venezia.

"Che sofferenza oggi. Partita noiosa e ritmi bassi da parte dell'Inter, il Venezia è andata più volte vicino al gol - le sue parole -. L'Inter ha giocato male, con i cambi la partita è cambiata un po'. Ci vuole anche un pizzico di buona sorte ogni tanto. E' stata una delle peggiori partite dell'Inter e siamo usciti dal campo con tre punti e zero gol subiti. Vittoria brutta, sporca e fortunata". 

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Sezione: Vento di Tramontana / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 21:26
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.