Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-0 dell'Inter contro il Venezia.

"Che sofferenza oggi. Partita noiosa e ritmi bassi da parte dell'Inter, il Venezia è andata più volte vicino al gol - le sue parole -. L'Inter ha giocato male, con i cambi la partita è cambiata un po'. Ci vuole anche un pizzico di buona sorte ogni tanto. E' stata una delle peggiori partite dell'Inter e siamo usciti dal campo con tre punti e zero gol subiti. Vittoria brutta, sporca e fortunata".